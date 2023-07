ESTATE 2023 - Rilascio passaporto: ecco come richiederlo e quanto bisogna aspettare...

Insieme all’uscita del Regno Unito dall'Unione europea la Brexit ha portato con sé un boom di richieste per il passaporto. È accaduto in Italia come anche a Perugia, tanto più che l'aeroporto dell’Umbria fornisce un collegamento diretto con la città di Londra.

Complice della Brexit anche il covid-19, ottenere il passaporto nel 2022 si è rivelato un arduo affare, mesi e mesi di attesa.

Ancora oggi improvvisare un viaggio fuori dall'Unione europea non è contemplabile se non si ha il passaporto, la trafila per richiederlo necessita di tempo e pazienza, dunque addio alle offerte di voli last minute.

I tempi di attesa variano dai periodi, a Perugia le possibilità sono due, prenotare un appuntamento online per portare tutta la documentazione necessaria oppure presentarsi il martedì, nel mese di luglio dalle 8.00 alle 12.00, allo sportello ufficio passaporti della Questura. Per le sedi dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Assisi, Foligno, Spoleto e Città di Castello il giorno predisposto per l’apertura sarà invece solo martedì 18 luglio dalle 8.00 alle 12.00.

Questo servizio aggiuntivo nasce dalla necessità di soddisfare il numero elevato di richieste e l’iniziativa, partita nel marzo del 2023, è stata riconfermata anche per luglio dal Questore Giuseppe Bellassai.

Se non si ha il tempo di mettersi in fila per consegnare i documenti e farsi prendere la rilevazione delle impronte digitali, l’alternativa è prenotare il proprio appuntamento online. Farlo a luglio equivale ad aspettare tre mesi solo per le istanze di rilascio. Per Perugia, ad oggi, le prime date disponibili sono il 9 e il 20 ottobre, per Foligno il 30 ottobre, Assisi 18 e 20 ottobre e Spoleto 11 ottobre dell’anno corrente. Il passaporto sarà pronto dopo circa 30-40 giorni dalla consegna del materiale necessario. Se c’è una particolare urgenza è possibile comunicare con la Polizia di Stato tramite e-mail per poi essere ricontattati. Dunque per avere in mano il passaporto e porter partire sono necessari, se tutto va bene, dai 2 ai quattro mesi.

È importante fare attenzione alla fototessera, non solo perché rimarrà nel proprio passaporto per dieci anni, fino alla scadenza del documento, ma anche perché deve rispettare la normativa ICAO. Sono necessarie due fotografie identiche, recenti, frontali, a volto scoperto e a sfondo bianco, pena andarla a rifare e prolungare l’agonia dell’attesa del lasciapassare, perciò niente capelli sul volto e nessuna foto vecchia di 20 anni.

Come qualsiasi cosa in questo mondo, tranne gli abbracci gratis, anche il passaporto ha un prezzo e bisogna mettere in conto una spesa di 116 euro, comprensivo di contributo amministrativo.