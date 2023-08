La Regione Umbria vara la manovra Remix: bandi e milioni di euro per aiutare le imprese dell'Umbria

La manovra Remix è il nuovo piano della Regione Umbria rivolto alle piccole e grandi imprese e ai loro progetti di ricerca, export e investimenti produttivi.

“Si tratta di una serie di misure che vogliono assecondare i percorsi di crescita di tutta una serie di aziende, con investimenti e bandi legati al taglio dimensionale dell’impresa” ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Regione Umbria, Michele Fioroni, durante la presentazione dei bandi a Palazzo Donini.

Insieme all’assessore Fioroni anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha sottolineato: “Lo scopo è sempre quello di mettere al centro le imprese e questa manovra aiuta le aziende a essere competitive anche a livello internazionale ed espandersi. La crescita delle nostre imprese è la base per far crescere sempre più anche la qualità della vita, attraverso politiche economiche che guardino alla sostenibilità e che favoriscano l’aumento dell’occupazione, dando così la possibilità ai tanti giovani che studiano in Umbria di trovare lavoro e creare famiglia nella nostra regione”.

Nei prossimi mesi usciranno 8 differenti bandi che, come ha evidenziato l’Assessore Fioroni: "Consentiranno alle imprese di poter pianificare da qui a gennaio i propri investimenti utilizzando tutta la strumentazione a supporto delle proprie strategie di impresa”.

Un piano ad appannaggio non solo delle grandi aziende ma anche delle micro e piccole imprese e come spiega Fioroni: “Per la prima volta ci sarà un bando voucher innovazione, per favorire innovazione di processo e prodotto, e quindi competitività, nelle imprese più dimensionate”.

“La manovra che presentiamo oggi è importante tanto nel merito quanto nel metodo. Una manovra che parte con 20 milioni di euro, ma che già prevediamo di elevare di ulteriori 17 milioni nei prossimi mesi, qualora le imprese partecipino numerose al mix di azioni che mettiamo in campo” ha concluso Fioroni.

Entrando nel dettaglio della manovra, sono tre i filoni principali che la riguardano: Innovazione e ricerca, investimenti produttivi, export. Rispetto al primo filone, nel mese di settembre usciranno due bandi: il Bando Ricerca e il Bando Voucher Innovazione. Nel filone relativo agli investimenti, rientrano invece i tre bandi: small, medium e large.

Lato internazionalizzazione, si conferma il supporto alle fiere e a progetti di internazionalizzazione integrati, che comprendano dalla creazione del sito e-commerce, fino all’apertura di show-room o alla realizzazione di analisi per la penetrazione dei mercati stranieri.



Cronoprogramma dei bandi in uscita