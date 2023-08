Umbria, nuovi fondi per le aziende con la manovra Remix: il bando per puntare ai mercati esteri

Dopo la presentazione della manovra Remix della Regione Umbria, giovedì 3 agosto, è stato pubblicato oggi il primo bando inerente al piano. Il bando Fiere internazionali gestito da Sviluppumbria SpA, permetterà di finanziare progetti di internazionalizzazione costituiti da più fiere, fino a un numero massimo di cinque manifestazioni fieristiche che si terranno sia in Europa che nei paesi extra-UE.

La misura, per cui sono state stanziate risorse complessive pari a un milione di euro elevabili a due milioni, è rivolta a micro, piccole e medie imprese che possono partecipare sia in forma singola che come rete.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni ha raccontato: “Con il nuovo bando Fiere copriremo le manifestazioni fieristiche da settembre fino a giugno 2024, le imprese ora hanno effettivamente a disposizione strumenti efficaci per crescere e espandersi nei mercati esteri”.

Il contributo concesso è a fondo perduto e va dal 50 al 70% della spesa, a seconda della dimensione dell’azienda e della tipologia di fiera, prevedendo un contributo maggiore per quelle realizzate a livello extra-UE. Sarà possibile presentare domanda a partire dal 20 settembre fino al 29 dicembre 2023.

L’amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, ha sottolineato che: “la Società per lo Sviluppo economico della Regione Umbria conferma il suo impegno a favore dell’internazionalizzazione delle imprese. In particolare, le fiere rappresentano ancora uno dei principali strumenti per entrare nei mercati esteri, un primo approccio all’export accessibile anche alle imprese neo esportatrici che intendono avviare un percorso più strutturato. Da qui – ha sottolineato - l’importanza del nuovo bando Fiere Internazionali per sostenere e diffondere la cultura dell’internazionalizzazione, accrescere la competitività del sistema produttivo regionale e promuovere il “Made in Umbria” nel mondo”.