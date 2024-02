Pensione di marzo, la data del pagamento

Pensione di marzo 2024, ecco la data del pagamento negli uffici postali di Perugia.

Come spiega una nota di Poste Italiane "le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da venerdì 1. Sempre nella stessa data le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito".