Il colosso perugino continua a crescere: il fatturato sfiora i 5 miliardi di euro

PAC 2000A Conad presenta il bilancio 2022, chiuso, spiega una nota, "con un giro d’affari complessivo di 4.829 milioni di euro, in crescita dell’8,52% rispetto al 2021, un patrimonio netto di 918 milioni di euro e un utile netto di 37 milioni di euro".

"In un anno di grande complessità e incertezza, segnato dalla scia della crisi economica dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, ma anche dallo scoppio del conflitto in Ucraina, che ha agito come detonatore della crisi energetica, del rialzo di prezzi e dell’inflazione, PAC 2000A ha registrato un miglioramento generale delle performance economiche", sottolinea una nota.

La rete di vendita, composta da un totale di 1.496 punti vendita e i 93 concept store, "ha raggiunto un fatturato di oltre 6.5 miliardi di euro, dai 6 miliardi dell’anno precedente, con una quota di mercato, nei territori in cui opera, del 20,29%, confermando la leadership dell’insegna in Umbria (32,65%), Lazio (29,85%) e Calabria (25,91%) e la seconda posizione in Sicilia (15,33%) e Campania (15%)".

In Umbria, prosegue la nota, "con una quota di mercato del 32,65% PAC 2000A conferma il primo posto nella regione. Cresce anche il fatturato, che raggiunge i 601,17 milioni di euro, in aumento dell’8,51% rispetto al 2021. Risultati raggiunti grazie a una rete composta da 196 punti vendita, fra cui 2 Spazio Conad, 19 Conad Superstore, 58 Conad, 60 Conad City, 22 Margherita, 20 Todis e 15 Concept".

"Nonostante il contesto macroeconomico ancora delicato, anche nel 2022 abbiamo raggiunto e superato i nostri obiettivi. Uno straordinario risultato, frutto del lavoro che Cooperativa e Soci svolgono quotidianamente insieme, fatto di condivisione di esperienze, di scelte strategiche e di obiettivi. È proprio il nostro essere uniti e guidati dagli stessi valori e principi che ci rende più forti di fronte alle avversità", sottolinea Claudio Alibrandi, presidente di PAC 2000A .

"Il 2022 per PAC 2000A ha rappresentato oltre che l’anniversario dei nostri primi 50 anni di attività, anche un nuovo traguardo nella crescita e nel fatturato, avvicinando di molto la soglia dei 5 miliardi di euro che rappresentano il nostro prossimo obiettivo. Formazione, innovazione e sperimentazione sono le direttrici che hanno ispirato il nostro lavoro e che continueranno a indirizzare il nostro futuro. Abbiamo definito e avviato nel 2022 un piano di sviluppo con investimenti per oltre 457 milioni di euro con l’obiettivo di accrescere l’efficienza gestionale e dei servizi, la redditività, di rafforzare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sostenere la continua formazione dei Soci e dei collaboratori – spiega Danilo Toppetti, amministratore delegato di PAC 2000A – Tutto questo con un unico obiettivo: quello di continuare a crescere, rispondendo in maniera efficace e proattiva alle esigenze del mercato, reagendo ai cambiamenti e cogliendo le opportunità che si presenteranno".