Lavoro, le offerte della settimana: impiegati, stagisti, baristi, operatori ecologici e addetti allo stiro

Sono cinque le figure professionali di cui hanno bisogno varie realtà imprenditoriali e professionali del capoluogo umbro: Impiegati, stagisti, baristi, operatori ecologici e addetti allo stiro. A selezionare i candidati l’agenzia del lavoro “Soluzione lavoro spa” di Perugia.

Impiegato addetto paghe e contributi full time per importante studio di consulenza di Perugia. La figura si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, dell’elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente di un’azienda, della gestione di altre pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda stessa. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali, capacità di problem solving, requisito preferenziale la laurea in Economia o Giurisprudenza. Inquadramento in base all’esperienza maturata, crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua;

Stage full time e retribuito per importante studio di consulenza del lavoro presente sul territorio a Perugia da oltre 50 anni, ricerca laureandi e/o laureati per un percorso di stage con prospettiva di stabilizzazione. Le risorse, inserite in un ambiente dinamico e stimolante all’interno di uno staff composto da 15 persone altamente qualificate, verranno affiancate nella loro formazione in un contesto strutturato. I requisiti sono laureandi/laureati in Giurisprudenza o Economia, proattività e motivazione;

Barista su turni per bar di Perugia. La figura ricercata si occuperà, in un ambiente dinamico e stimolante, dell’incasso, di accogliere la clientela del bar, preparare e svolgere il servizio di caffè, contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, servire la clientela al banco o al tavolo. Sono richieste esperienza minima nella mansione, disponibilità immediata e a lavorare nel weekend. Inquadramento in base all’esperienza pregressa;

Tre operatori ecologici full time per importante realtà operante nel settore della raccolta, del trattamento e recupero rifiuti operante a Perugia. La risorsa si occuperà, tramite mezzi aziendali, di svolgere attività di raccolta e spazzamento rifiuti con sistemi manuali e meccanizzati, dell’attività di protezione dell’ambiente e della pulizia di aree pubbliche. I requisiti sono patente C, disponibilità agli spostamenti, immediata e a effettuare turni notturni. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi tramite agenzia, con successiva possibilità di proroghe;

Addetto allo stiro full time per lavanderia operante a Perugia. La figura si occuperà di stiro, lavaggio e confezionamento biancheria. Sono richieste esperienza maturata nella mansione, velocità e buona manualità. Inserimento diretto e inquadramento in base all’esperienza maturata.

Chi fosse interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092 o sulle pagine di Facebook https://www.facebook.com/soluzionelavorospa o LinkedIn https://www.linkedin.com/company/soluzione-lavoro-spa/, oppure consultare il sito www.soluzionelavoro.com.