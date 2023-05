Nuove aperture, arriva Gesenu Energia: "Assistenza capillare e costante"

Gesenu entra nel mondo dell'energia elettrica e inaugura la nuova sede dell’azienda in via del Rame 30 a Ponte Felcino. L’obiettivo di Gesenu Energia, spiega una nota, "è quello di fornire un’assistenza capillare e costante al cliente che potrà sempre rivolgersi a operatori presenti sul territorio. L’inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi, del consigliere delegato Gesenu Luciano Piacenti e dell’amministratore Unico Gesenu Energia Virgilio Puletti".

Gesenu Energia, prosegue la nota, "nasce dalla tradizione già consolidata nel settore dell’igiene urbana di Gesenu Ambiente, e si basa interamente sull’appartenenza e sul presidio del territorio con costante vicinanza al cliente per assisterlo e tutelarlo. È proprio la nuova sede il fiore all’occhiello di tale progetto: da oggi i cittadini potranno infatti trovare presenza e assistenza da parte degli operatori, senza nessuna esternalizzazione".

Nella nuova sede, prosegue la nota, "i cittadini potranno richiedere una consulenza gratuita sulle proprie bollette oltre ai consueti servizi: installazione nuovi impianti, attivazioni contatori, volture e subentri, letture contatori, monitoraggio consumi e soluzioni di pagamento personalizzate".

"Sono due i principi che sono stati scelti e fissati come riferimento per la costruzione del percorso – spiega Virgilio Puletti - Più facile di così. Più vicino di così. Il primo punto riguarda il fatto che i prodotti che vendiamo sono gli stessi che vendono molti altri operatori. Ma noi vogliamo farlo attenendoci ai principi di correttezza e trasparenza. I nostri operatori si sono intensamente formati per soddisfare questa condizione. Un percorso formativo e di qualificazione relazionale che accompagnerà sempre l’attuazione del progetto. Mentre il secondo punto riguarda l’intenzione di strutturare degli uffici nel nostro territorio per poter offrire la possibilità ai cittadini di raggiungerci anche fisicamente con la massima facilità". E ancora: "Per questo motivo – ha concluso Puletti - quella di sabato non è stata una semplice inaugurazione, ma piuttosto la presentazione pubblica di un percorso imprenditoriale che si prefigge lo scopo di riservare soddisfazioni e opportunità a coloro che vi operano, al gruppo, ma anche al territorio di riferimento e alla città di Perugia".

Il presidio del territorio, la presenza di sedi ed uffici consentiranno infatti un’assistenza diretta e più capillare con uno sguardo attento all’innovazione: grazie ad un sito web interattivo e ad un’App costantemente aggiornata il cliente potrà gestire on line tutte le pratiche relative alla propria fornitura, comunicare la lettura, leggere i consumi, pagare la bolletta.

L’ufficio di Ponte Felcino di Gesenu Energia rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30. Gli utenti potranno anche prenotare un appuntamento per via telefonica ai numeri: +39.075.5743900; numero verde +39.800.940570.