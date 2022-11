Nestlé Italia punta su San Sisto, l'ad Travaglia annuncia: "Investimento da 7,5 milioni di euro per la Perugina"

Nuovo investimento per lo stabilimento Nestlè - Perugina di San Sisto. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Nestlé Italia, Marco Travaglia, a margine della presentazione del report "Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali", in programma proprio allo stabilimento.

Investimento che sarà pari a circa 7,5 milioni di euro.



"Il ruolo di Perugina – ha detto Travaglia – è estremamente importante per il gruppo Nestlè in Italia. È un hub internazionale per il cioccolato e per l’Umbria rappresenta lo 0,62% del Pil. Questa è una fabbrica su cui abbiamo investito molto in passato e su cui continueremo a investire".L'investimento sarà destinato alla produzione di "prodotti innovativi a marchio KitKat e Galak e che rinforzerà il ruolo di fabbrica europea di Perugina. Siamo molto contenti del ruolo europeo che è riuscita a conquistare".