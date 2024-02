Perugia, via libera del consiglio comunale: come cambia l'imposta di soggiorno

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all'unanimità la modifica al Regolamento dell'imposta di soggiorno, che viene applicata ai turisti che pernottano nelle strutture ricettive della città. La modifica è stata proposta dal consigliere Francesco Vignaroli, capogruppo di Progetto Perugia, con l'obiettivo di utilizzare in modo più efficace e trasparente i proventi dell'imposta, che ammontano a circa un milione di euro all'anno, per valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città, in linea con le indicazioni della Corte dei Conti.

Il nuovo Regolamento prevede che il 40% dei proventi sia destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali comunali, il 20% alla promozione turistica del territorio, il 30% al finanziamento delle manifestazioni culturali, festival ed eventi di carattere nazionale e internazionale e il 10% al sostegno di iniziative culturali di interesse turistico. Inoltre, la Giunta comunale dovrà adottare una deliberazione con la quale relaziona e rendiconta l'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno secondo i vincoli di destinazione stabiliti in sede di bilancio preventivo.

Per Vignaroli, il turismo è una risorsa fondamentale per la città, soprattutto in termini di vivacità culturale e sociale, e il nuovo Regolamento sarà uno strumento utile per il prossimo assessore per gestire al meglio le risorse disponibili.

La consigliera Maria Cristina Morbello, gruppo misto, ha ricordato che tra gli scopi dell'imposta di soggiorno vi è anche l'accoglienza dei visitatori e che solo una città sicura è una città accogliente. Ha quindi proposto di impiegare almeno una parte dei fondi dell'imposta per la vigilanza privata nelle stazioni ferroviarie, soprattutto a Fontivegge, seguendo l'esempio di altre città come Terni e Palermo, dove esiste un protocollo d'intesa denominato "mille occhi sulla città", in collaborazione con le forze dell'ordine.