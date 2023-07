L’azienda umbra del lusso che non conosce crisi: ricavi per 30 milioni di euro

Sterne International spa, proprietaria dell’affermato brand di lusso specializzato nella maglieria d’alta gamma, Lorena Antoniazzi, ha archiviato il 2022 raggiungendo ricavi per 30 milioni di euro, in crescita del +31,7%.

Per il marchio umbro fondato nel 1993, e che ha recentemente celebrato i trenta anni di attività, sottolinea Confindustria Umbria in una nota, "è stato un anno all’insegna della crescita su tutti i canali distributivi. Il canale wholesale registra un +31% rispetto al 2021 e il retail a parità di perimetro, un +45% trainato principalmente dalle performance delle boutique di Parigi, Ortisei e Milano".

Il marchio Lorena Antoniazzi, prosegue Confindustria, "ha aumentato la propria presenza sul mercato cinese e americano, consolidando contemporaneamente quella sul mercato europeo e coreano. Dal lato del retail, il 2022 ha visto il restyling del concept dei negozi a partire dalla boutique di Milano alla quale seguiranno le altre location".

Sul giro d’affari dell’azienda "la quota Export vale circa l’80%, la Cina ha un peso importante, come anche la Corea e gli Stati Uniti. Rafforzare la presenza in Europa e in Medio Oriente è focale nello sviluppo del brand dei prossimi anni".

E ancora: "Tutti gli indicatori di performance, economici, patrimoniali e finanziari mostrano risultati record rispetto agli esercizi precedenti. La forza di questi ultimi anni, oltre all’ottima penetrazione di mercato è stata l’organizzazione aziendale e l’efficientamento dei flussi produttivi nel pieno rispetto della filiera produttiva. Importanti investimenti di marketing e comunicazione fanno parte di una più ampia strategia che riguarda progetti di espansione sia di mercato che di struttura".