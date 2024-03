Moda, Brunello Cucinelli presenta la collezione primavera/estate di occhiali

Arrivano i nuovi frutti dell’accordo di licenza decennale che la casa di moda Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica hanno siglato nel novembre 2022 e che era stato preceduto, nel 2021, dal lancio della prima capsule di occhiali Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, esclusivo marchio del gruppo italo-francese.

I team creativi delle due aziende hanno dato vita a un significativo lavoro svolto assieme nel corso di tutto il 2023, che ha generato la prima prestigiosa collezione eyewear “Brunello Cucinelli” in vendita in tutto il mondo nelle principali boutique del brand di Solomeo e nei principali store multimarca dedicati al mondo dell’eyewear. Tutto ciò rinsalda, conferma l'azienda umbra, l'intesa "tra le due realtà produttive, nata dalla stima e dalla simpatia che legava tra loro Brunello Cucinelli e Leonardo Del Vecchio; un’amicizia amabile e gentile, dalla quale è germogliato un grande e attento lavoro di ricerca e sviluppo, svolto in piena armonia. Si rinnova così un’intesa dedicata a promuovere la cultura del bello quale terreno d’incontro tra il gusto e l’altissima artigianalità italiana, una partnership che si arricchisce della preziosa collaborazione con gli eccellenti ottici e con le catene dei punti vendita specializzate che distribuiranno questi manufatti rappresentanti del “fatto bene in Italia”".

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda, ha così commentato: “Leonardo del Vecchio mi confessò un giorno: «Caro Brunello, quelli che facciamo non so se sono begli occhiali, sappi che a me piacciono molto, e che certamente sono fatti nel miglior modo possibile al mondo»! Oggi, ammirando il risultato eccellente di un lavoro e di un’armonia così formidabili, ripenso alle parole di quell’uomo garbato e volitivo, fermo e gentile, che vedeva nella sua azienda di Agordo quella che amava chiamare “la bella fabbrica”, un po’ come faccio io con Solomeo. Leonardo sapeva sognare e trasmettere entusiasmo a chi lavorava insieme a lui, primo fra gli altri allo stimatissimo amico Francesco Milleri, il quale con la sua speciale e geniale umanità sa stabilire tra i nostri due team un rapporto di rispetto e di amabilità, una dimensione di misura che è il fondamento di ogni impresa umanistica. Il prodotto così bello ottenuto da questa sentita collaborazione rappresenta un’eccellenza dell’alto artigianato del lusso e di quel Made in Italy che è riconosciuto ed accolto benevolmente in tutto il mondo. Diceva Platone: «il bello è lo splendore del vero», e per questo mi auguro con tutto il cuore che i nostri occhiali, così veri e belli, possano incontrare l’interesse dei clienti e ottenere tutto il successo che meritano”.

Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica ha detto: “La casa di moda Brunello Cucinelli ha saputo creare una nuova concezione del lusso, alimentata dal rispetto e dalla dignità del lavoro che ne rappresentano la vera anima, quella più profonda. Ciò che ci lega non è solo un accordo: Brunello Cucinelli è un grande imprenditore ma anche un amico che stimo ed ammiro. La collezione che abbiamo contribuito a realizzare sotto la sua direzione creativa e della sua famiglia esprime tutti questi valori, sintesi perfetta di tecnologia e alta artigianalità”.