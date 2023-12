Miliardari italiani, Brunello Cucinelli nella classifica Forbes

Forbes Italia stila la classifica dei miliardari italiani. E nella classifica c'è Brunello Cucinelli. Il re del cachemire, con un patrimonio stimato in 2,3 miliardi di euro, è al 23esimo posto in Italia. Al 44esimo posto della classifica Forbes c'è il proprietario dell'Ast di Terni, Giovanni Arvedi, con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di euro.

al primo posto della classifica c'è Giovanni Ferrero con 39,1 miliardi di patrimonio. Secondo posto per Giorgio Armani con 12,9 miliardi e terzo per Piero Ferrari con 7,6 miliardi.