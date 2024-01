Marsciano, la maxi piattaforma logistica sarà del gruppo Unicomm: 250 posti di lavoro

Il Comune di Marsciano annuncia che "la piattaforma logistica che sorgerà lungo la strada per la E45, realizzata dalla società BP srl, sarà utilizzata dal Gruppo Unicomm spa della famiglia Cestaro di Vicenza, uno dei principali operatori della Grande Distribuzione Organizzata a livello italiano, che è presente in Umbria con la sua società GMF spa e al quale fanno riferimento i marchi EMI supermercati, Emisfero Ipermercati, Famila supermercati&superstore, A&O supermercati, Mega, Hurrà, Cash and Carry, Guarnier catering".

E ancora: "Il Gruppo, che fattura oltre 3 miliardi di euro e ha circa 8mila dipendenti, è presente nelle regioni italiane del Centro Nord, compresa l’Umbria dove opera con le insegne Emi, Emisfero, Hurrà e Cash and Carry".

La piattaforma logistica di Marsciano, che occuperà un totale di circa 250 persone, "sarà utilizzata per la movimentazione di prodotti alimentari confezionati e prodotti per la casa a servizio delle strutture del Gruppo presenti in Umbria, Lazio, Toscana e in parte di Marche ed Emilia Romagna".

La realizzazione della rotatoria all’altezza dello svincolo con il vocabolo Teveraccio a dare inizio, entro marzo, ai lavori di costruzione della piattaforma logistica.

“Dopo la presentazione dello scorso novembre di questo importante investimento fatto dalla società BP a Marsciano – sottolinea il sindaco Francesca Mele – accogliamo ora con piacere la notizia che a gestire la piattaforma sarà un grande attore della GDO Italiana, in crescita in tutta la penisola e con una presenza forte e consolidata nella nostra regione. Questo investimento avrà un impatto grande sul tessuto produttivo marscianese e di tutta la Media Valle del Tevere, sia in termini occupazionali che grazie all’indotto che potrà generare. Ringrazio la società promotrice BP srl per la grande attenzione e sensibilità dimostrata in questi mesi nell’interlocuzione avuta con l’amministrazione comunale e con gli uffici, nonché il Gruppo Unicomm con la famiglia Cestaro e in particolare l’amministratore delegato di GMF, Giancarlo Paola, e il direttore finanziario del Gruppo, Walter Pulcini, che hanno seguito personalmente tutta l’operazione su Marsciano rendendo possibile la finalizzazione di un intervento che, tra le sue importanti ricadute positive, avrà anche la realizzazione di una delle due rotatorie che andranno a rendere più sicura la strada che collega Marsciano alla E45”.