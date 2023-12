La strada della Contessa riapre al traffico, Confindustria esulta: "Fondamentale"

Conto alla rovescia. "La notizia della riapertura, annunciata per il prossimo 18 dicembre, della strada statale 452 della Contessa a Gubbio è motivo di grande soddisfazione". È quanto afferma il presidente della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria, Luca Colaiacovo, intervenendo in merito agli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione del cantiere che si avvia verso la conclusione.

Sin dall’inizio dei lavori, prosegue Confindustria, "la Sezione Eugubino-Gualdese si è fortemente impegnata affinché fosse garantito un piano di gestione efficace e coordinato di questo intervento – impegno che si è concretizzato con l’attivazione di un tavolo di confronto con gli enti coinvolti – con l’obiettivo di giungere il prima possibile alla riapertura di un’infrastruttura strategica per il territorio".

E ancora: "In questi mesi – evideniza Luca Colaiacovo – abbiamo seguito con costante attenzione lo stato di avanzamento dei lavori e condiviso la necessità di concentrare tutti gli sforzi possibili per abbreviare i tempi di chiusura della strada. Ridurre il più possibile la durata di questo intervento è stata fin da subito una priorità, insieme alle necessarie esigenze di sicurezza e riqualificazione del tratto viario. L’impegno di Regione Umbria, Anas e dell’impresa esecutrice dei lavori è andato in questa direzione: a loro va quindi il nostro ringraziamento per aver raggiunto l’obiettivo di realizzare l’opera nei tempi inizialmente indicati".

Per gli industriali "il ripristino della viabilità nel rispetto delle tempistiche previste è fondamentale per la tenuta del sistema economico locale e per superare i pesanti disagi subiti in questo periodo da cittadini, turisti e realtà produttive del territorio".