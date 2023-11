L’Umbria scelta dai tour operator nord americani come punto d’incontro per il turismo di lusso italiano

Sono quaranta gli operatori turistici del Nord America che hanno scelto proprio l’Umbria come sede dell’appuntamento dedicato al turismo italiano che si svolgerà a perugia dal 28 novembre al primo dicembre sotto il nome di “Journeys in Italy”. A supportare l’organizzazione di questo importante momento di promozione verso il mercato nord americano, saranno alcune strutture ricettive del territorio: Borgobrufa SPA Resort, Sina Hotel Brufani, Park Hotel Ai Cappuccini, La Posta dei Donini.

“Crediamo fortemente nel lavoro sinergico tra istituzioni e privati – ha dichiarato Andrea Sfascia di Borgobrufa SPA Resort - e quando ci sono momenti di sviluppo e promozione turistica davvero importanti come questo, il mondo dell’imprenditoria non può tirarsi indietro, per questo insieme alle altre strutture che hanno aderito, abbiamo cercato di dare il massimo supporto per la riuscita dell’evento”

Gli operatori turistici sono stati selezionati direttamente da Journeys ed includono agenzie di viaggio, tour operator, addetti e travel planners che operano nel mercato dei viaggi di lusso. Tutti hanno una comprovata esperienza di vendita in Italia e il desiderio di espandere nel nostro Paese il proprio portfolio di prodotti, offrendo ai loro clienti esperienze autentiche e fuori dall'ordinario.



Circa 30 le strutture ricettive italiane di lusso che verranno a Perugia per presentarsi al mercato luxury nord americano secondo il metodo di incontro FAM-MEET®, un networking di nuova concezione, che riunisce partecipanti accuratamente selezionati, creando non solo momenti di contatto e cnfronto diretto ma offrendo esperienze conviviali durante le quali stringere rapporti e creare occasioni di business.Micaela Giacobbe, proprietaria del gruppo Journeys, riconosciuta a livello internazionale quale creatrice di eventi unici e perfettamente personalizzati, si dice particolarmente entusiasta di aver organizzato questo appuntamento proprio in Umbria per tutte le bellezze che offre e le numerose esperienze che è possibile far vivere ai turisti. Gli incontri tra gli operatorituristici del nord America e i fornitori di servizi si svolgeranno il 29 Novembre presso l’ Auditorium di Santa Cecilia.