Real Estate e sharing economy si incontrano in un nuovo polo di innovazione e salute

A Perugia è nato un nuovo polo di co-working, dove i professionisti della salute possono utilizzare spazi attrezzati abbattendo notevolmente i costi tipici di uno studio di proprietà o del classico affitto.

L'economia della condivisione, nota anche come "sharing economy", è un modello economico in cui le risorse sono condivise tra più individui anziché essere possedute privatamente. Questo modello si basa sull'idea che l'accesso a beni e servizi sia più importante dell'essere il loro proprietario. Uno degli aspetti chiave della sharing economy sono gli spazi condivisi, che includono una vasta gamma di servizi e strutture, come i co-working.

Quest’ultimi sono spazi di lavoro condivisi dove professionisti indipendenti, freelancer e piccole imprese possono noleggiare scrivanie o uffici in un ambiente condiviso. Uno di questi spazi di coworking si trova a Perugia, ed è totalmente dedicato alla SALUTE.

Janus Medical Center: uno spazio dove sanità e innovazione si incontrano

Janus Medical Center allarga l'innovazione del co-working e della sharing economy al mondo della salute, e offre un ambulatorio "chiavi in mano" a liberi professionisti operanti nell'ambito della salute, fisica, psicologica ed estetica. Avendo al suo interno ben sei ambulatori attrezzati, Janus permette ai vari professionisti di fare rete tra loro, farsi conoscere, e acquisire nuovi pazienti.

"L'idea di creare uno spazio di questo tipo, nasce dalla voglia di unire due settori: salute e real estate. Salute: perché andremo sempre più verso una maggiore richiesta di prestazioni sanitarie in regime privato, in quanto il nostro SSN non è più efficiente come un tempo. Real estate: il settore immobiliare, come già accaduto ad altri settori, sta andando anch'esso verso la direzione della sharing economy, cioè un nuovo sistema economico che si fonda su reti sociali, in cui le persone condividono lavoro, risorse, spazio, beni e servizi.” ha spiegato l'imprenditore Edoardo Scaccianoce, proprietario del marchio Janus e amministratore di Heaven Holding Srl.

“Si passa quindi dal concetto di proprietà a quello di utilizzo, non è più necessario infatti possedere qualcosa, ma potervi accedere quando se ne ha bisogno, (es: car sharing, bike sharing, home sharing), con notevoli vantaggi economici da parte dell'utilizzatore. Janus si basa su un modello di business di tipo Space As A Service (lo spazio inteso come servizio) che permette di avere maggiore flessibilità (l'utilizzatore infatti utilizza lo spazio ed il servizio in base ai propri bisogni) ed efficienza (rispetto all'acquisto o all'affitto classico i costi sono notevolmente ridotti)".

La struttura è di 220 mq, con sei ambulatori di 20 mq, attrezzati e realizzati nel rispetto della normativa vigente che regolamenta l'erogazione di una prestazione medicale non invasiva. Tra i punti di forza di questa realtà ci sono sicuramente flessibilità, l’indipendenza, e i costi bassi e fissi.

La flessibilità: infatti si ha la possibilità di scegliere pacchetti che vanno dalla giornata singola "una tantum" fino a un massimo di 6 giorni alla settimana.

L’autonomia del professionista: che può così gestire gli appuntamenti in totale libertà, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista della fatturazione.

I costi bassi e fissi: niente percentuale sul fatturato. Scegliendo uno dei pacchetti proposti, le tariffe sono fisse e ridondanti, a prescindere dal fatturato delle prestazioni professionali. Inoltre, è stato pensato un pacchetto che prevede una scontistica direttamente proporzionale all'utilizzo. Pertanto all'aumentare dei giorni di utilizzo, aumenterà anche lo sconto.

“Inoltre – continua Scaccianoce - il canone è all-inclusive e comprende tutti i costi fissi di cui il professionista necessita: attrezzatura di base, arredamento, utenze, internet, servizio di pulizia, estintori, materiali di consumo, smaltimento rifiuti speciali, Imu, Tasi, Tari, assicurazione, spese condominiali, nonchè pubblicità sui nostri canali social”.

Janus Medical Center si trova in Via Subasio 2C, nel polo commerciale di Torgiano, insieme ad altre realtà come farmacia, medici di base, compagnie assicurative, bar, e supermercato e dispone di un ampio parcheggio gratuito.

Janus è facilmente raggiungibile dalla Superstrada e dista 8 Km da Ponte San Giovanni, 8 Km da Bastia Umbra, 10 Km da Perugia (centro storico), 12 Km da Santa Maria Degli Angeli, 19 Km da Assisi, 22 Km da Corciano e 30 Km da Foligno.