Innovazione, la Fondazione Italia Usa premia la startup Advisio

La start up umbra Advisio, specializzata nell’analisi dei dati aziendali attraverso la business intelligence, ha ricevuto il Premio America Innovazione 2024 che la Fondazione Italia Usa ha istituito per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. L’obiettivo del Premio è quello di valorizzare i talenti imprenditoriali che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mercato globale.

Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma alla Camera dei Deputati, oltre alla simbolica pergamena, è stata consegnata una borsa di studio per partecipare al master della Fondazione Italia Usa, in collaborazione con Agenzia Ice e Gedi Gruppo Editoriale, dal titolo “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Il master opera nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite, Unai – United Nations Academic Impact, del quale la Fondazione Italia Usa fa parte.

A ritirare il riconoscimento è stato Gianluca Cappelli, chief sales officer di Advisio.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto questo Premio – ha detto Cappelli – che conferma la bontà del nostro percorso di sviluppo imprenditoriale e che rappresenta un riconoscimento di prestigio internazionale”. Advisio, fondata un anno fa, si occupa di business intelligence, una metodologia che consente alle imprese di raccogliere, analizzare e trasformare i dati in informazioni preziose per prendere decisioni strategiche informate riguardo al proprio sviluppo futuro. “In un contesto che evolve velocemente – ha aggiunto Cappelli – il nostro impegno è quello di utilizzare al meglio la tecnologia investendo molto sulle competenze. Innovazione, secondo noi, vuol dire formazione costante dei collaboratori, tutti molto giovani, che rappresentano il cuore della nostra attività e che consentono di lavorare a un livello tecnologico elevatissimo sia con imprese multinazionali che con pmi”.

La Fondazione Italia USA ha selezionato i vincitori del Premio America Innovazione e della relativa borsa di studio tramite il Registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori e dei potenziali di competitività e di investimenti innovativi delle startup.