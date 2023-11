Libertà e impresa, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese coinvolge oltre 700 studenti

Oltre 700 studenti di 10 scuole della regione hanno partecipato alla Giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni territoriali del sistema Confindustria. L’iniziativa mira a far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa, le sue opportunità e il suo valore sociale in termini di occupazione e opportunità: “Il Pmi Day consente agli studenti di vedere da vicino come nascono prodotti e servizi, attraverso un momento di esperienza diretta in azienda e l’incontro con i suoi protagonisti. - sottolinea Elena Veschi, presidente Piccola Industria di Confindustria Umbria - Un’occasione importante per far conoscere ai giovani il tessuto imprenditoriale locale e le opportunità che può offrire, incoraggiando al tempo stesso ragazzi e ragazze a valorizzare il proprio talento e le proprie passioni”.

Il tema principale della giornata è stata la libertà, intesa sia come principio fondamentale per una società democratica sia come opportunità per i giovani di orientare e realizzare il loro futuro, valorizzando la propria identità e di acquisire, mediante lo studio, le abilità che li accompagneranno verso una carriera di successo e di gratificazione.

Il Pmi Day è stata dunque una buona occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, un’esperienza formativa e stimolante, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con i protagonisti dell’impresa e di riflettere sul loro futuro.

“L’obiettivo di questa iniziativa, che ci vede ogni anno coinvolti con grande partecipazione ed entusiasmo è diffondere la cultura d’impresa tra le nuove generazioni, mostrando loro le realtà produttive che, con impegno e competenza, contribuiscono alla crescita economica del territorio” ha concluso Veschi.