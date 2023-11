MillerKnoll di Foligno: firmato il contratto integrativo, le novità

Salute e sicurezza, formazione, benessere organizzativo e aumento della premialità sono i punti chiave del contratto integrativo di secondo livello firmato alla MillerKnoll di Foligno, azienda leader mondiale nel settore dei mobili di alta qualità per l’ufficio e per la casa, che punta ad un clima di buone relazioni tra il gruppo di lavoratrici e lavoratori e l’azienda.

Il sito produttivo di Foligno è uno dei più importanti del gruppo a livello internazionale e l’accordo è stato accolto con favore dalle federazioni di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell’Umbria e Rsu aziendali.

In una nota Elisabetta Masciarri di Fillea, Emanuele Petrini di Filca e Nicola Brauzzi di Feneal, spiegano: “Questo accordo consolida un percorso che esiste da molti anni, coinvolgendo tutto il personale negli obiettivi aziendali, con la volontà di entrambe le parti di andare verso un miglioramento continuo della qualità del prodotto. Il contratto punta a valorizzare il sito di Foligno, unico in Italia e prezioso per la peculiarità delle lavorazioni svolte”.

E ancora: “Dopo il buon risultato ottenuto a giugno con la stipula del contratto legno industria che ha portato un aumento sui minimi del 7,3% il contratto integrativo di secondo livello della MillerKnoll porta alle lavoratrici e ai lavoratori del sito di Foligno un aumento che va oltre l’inflazione sugli indicatori di produttività e di redditività ed un aumento sul premio feriale in linea con le richieste sindacali. Insomma, un risultato importante della contrattazione sindacale” concludono Masciarri, Petrini e Brauzzi.