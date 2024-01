Edilizia, l'annuncio dei sindacati: "Aumenti in busta paga in Umbria"

I sindacati annunciano che "in questi giorni sono stati sottoscritti gli accordi integrativi di conferma dell’elemento variabile della retribuzione del contratto edile, siglato a livello nazionale il 29 dicembre del 2022".

E ancora: "In questo modo - si legge in una nota di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil dell’Umbria - il contratto può dispiegare i suoi effetti positivi, in un momento storico complesso a causa dell’aumento dei prezzi di tutti i beni di prima necessità".

L’elemento variabile della retribuzione "è ancorato a 4 parametri nel contratto industria e 5 parametri in quello artigianato: l’aumento economico va dai 37 euro al mese di un primo livello ai 53 di un quarto livello (capo operaio)".

"Con questo accordo confermiamo il trend positivo del settore - commentano Elisabetta Masciarri (Fillea Cgil), Giuliano Bicchieraro (Filca Cisl) e Alessio Panfili (Feneal Uil) - cercando di ridurre quel gap che vede i salari umbri, anche nel settore delle costruzioni, inferiori alla media nazionale di circa l'11% (dato Aur). Questo accordo permette il mantenimento di un trend positivo della dinamica salariale del settore".