Brunello Cucinelli a Los Angeles a cena con le star di Hollywood: "L’umanità tutta trovi il cammino verso la pace, concordia e fratellanza"

Una parata di stelle per la "cena della gratitudine" dell'imprenditore-filosofo di Solomeo. "Da tempo desideravo tornare a Los Angeles, una città dal fascino ospitale. Ogni volta che torno in questo luogo, la sua ariosa e coinvolgente immagine, mi trasporta in un’atmosfera distesa e accogliente, in qualche maniera affine a quella che incanta la mia amata Umbria. Così immagino una similitudine tra l’essenza di questa terra e quella di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli, dove è conservata la Porziuncola di San Francesco, da cui riprende il nome, suggellando una sorta di connessione spirituale con l’anima dei luoghi". A scriverlo è Brunello Cucinelli, con un post su Instagram. Il re del cachemire spiega anche il perché della visita negli Stati Uniti: "Ci siamo ritrovati qui in questa bella e suggestiva cornice di Chateau Marmont con degli “amici” per i quali ho stima dei loro talenti artistici e umani per una cena che ho voluto definire “della gratitudine”. Con un po’ di fascino ed emozione, abbiamo discusso dei grandi temi che a volte affliggono le nostre anime. Nel salutarci, con dei sguardi ed abbracci molto sentiti, ci siamo augurati che l’umanità tutta trovi il cammino verso la pace, concordia e fratellanza, seguendo la strada indicataci dalle nostre amate stelle".