Vinitaly e le eccellenze dell’Umbria: la premier Meloni allo stand Famiglia Cotarella

L’azienda vinicola e vitivinicola Famiglia Cotarella è stata recentemente al centro dell’attenzione grazie alla visita della premier Giorgia Meloni al Vinitaly, la fiera internazionale dedicata al settore vinicolo. Durante l’evento, la premier ha incontrato le figure chiave della famiglia Cotarella, un nome che è sinonimo di eccellenza nel panorama enologico umbro e italiano.

La presenza di personalità come il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il giornalista Bruno Vespa, testimonia l'interesse crescente verso i vini di qualità e la necessità di sostenere le aziende che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy.

La Famiglia Cotarella, con la sua storia e la sua dedizione alla viticoltura, incarna perfettamente questi valori, contribuendo a promuovere l'immagine dell'Umbria nel mondo.

La Premier si è intrattenuta con le sorelle Cotarella, Dominga, Marta ed Enrica, e con i fondatori dell’azienda, Riccardo e Renzo, insieme al direttore della Fondazione Cotarella, Ruggero Parrotto.