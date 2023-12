Brunello Cucinelli, un anno "particolarmente bello e nobile": il fatturato supera il miliardo di euro

"Sta per concludersi un altro anno che ci piace definire “particolarmente bello e nobile”. I due grandi riconoscimenti internazionali di forte identità mondiale ricevuti quest’anno vanno a fortificare l’idea che il brand Brunello Cucinelli rappresenti una Casa di Moda di lusso assoluto, esclusivo: un Made in Italy di alta artigianalità con una singolare personalità in un lifestyle italiano che ci appartiene perché proviene dalla nostra cultura secolare e da un’idea di vivere in armonia con la natura e con l’uomo". Parole di Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda di Solomeo e re mida del cachemire. Tra le pagine del report di fine anno c'è anche l'annuncio dei lavori in corso per ampliare la sede produttiva nel comune di Corciano con la riqualificazione di una vecchio complesso industriale.

Detto in numeri l'anno "particolarmente bello e nobile", cioè il 2023, "prevediamo di chiuderlo con l’aumento del fatturato tra il 22% e il 23% a cambi correnti, superando circa 1,1 miliardi di euro; e vista la qualità delle vendite, ci aspettiamo un interessante profitto. Inoltre, tenuto conto dell’ottimo andamento della raccolta ordini Autunno-Inverno 2024, immaginiamo una lusinghiera crescita del fatturato per il prossimo anno intorno al 10% e un bell’utile".

E ancora: "Dopo i bellissimi risultati dei 9 mesi e la crescita molto interessante dei mesi di ottobre, novembre e della prima parte del mese di dicembre, immaginiamo per il 2023 un’ottima crescita dei ricavi, compresa tra il +22% e il +23% a cambi correnti, alzando le stime rispetto alle precedenti attese comprese tra il +20% e il +22%, con una marginalità e un utile molto importanti, all’interno della nostra idea di crescita garbata e sano profitto. Attendiamo quindi una crescita di grande interesse per il quarto trimestre del 2023, anche in considerazione della base di comparazione in progressivo aumento dell’anno precedente".