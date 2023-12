Brunello Cucinelli trionfa in Cina: premio GQ Designer of The Year 2023

Brunello Cucinelli ha ricevuto il prestigioso premio “Designer of the Year” assegnato dalla rivista di moda maschile GQ China.

Il re del cachemire umbro è stato premiato "per essersi distinto come creatore di tendenze nella moda e nel lifestyle" dalla modella cinese He Cong e da Roger Lynch, Global Chief Executive Officer di Condé Nast.

La cerimonia si è tenuta a Puyuan, nota località turistica e importante distretto di eccellenza nella maglieria nella provincia dello Zhejiang, in Cina.

"Con vivo sentimento ringrazio tutto il team di GQ, a partire da Roger Lynch, Will Welch, Gill Zhou e Rocco Liu - ha detto Brunello Cucinelli - . Quelli appena trascorsi sono stati due anni molto speciali per la vita della nostra Casa di Moda, anni illuminati da eventi commoventi come l’invito a parlare ai grandi della Terra in occasione del G20 dedicato ai problemi del Clima e da illustri premi come quello ricevuto a Londra da British GQ nel 2021 e il Neiman Marcus Fashion Award ricevuto a Parigi lo scorso marzo; ma una grande commozione è quella che tocca oggi il mio cuore per questo formidabile premio della Rivista GQ China, che mi onora sia per la motivazione di “creatore di tendenze nella moda e nel Lifestyle” sia perché proviene da una terra da me molto stimata. Dedico questo premio a tutti i giovani dell’umanità, e a loro dico: mi raccomando, sentitevi sentinelle del creato! Non volgete le spalle alla povertà, ritrovate un giusto equilibrio tra la vita e il lavoro, tra la mente, l’anima e il corpo. Abbiate un moderato rapporto con le giuste ore di connessione, perché potrebbe rubarci l’anima che il creato ci ha dato. E come mio padre disse a me per tanto tempo, vi esorto ad essere persone per bene, modulando armonicamente tra il profitto e il dono. Sorridete alla vita. Quando l’animo è pesante, quando qualcosa non vi riesce, quando qualcuno vi umilia uscite all’aperto e volgete gli occhi al cielo e alle stelle e tutto si riequilibrerà. Un antico proverbio cinese di 2500 anni fa ci dice: se vuoi il raccolto a un anno, coltiva il riso: se vuoi un raccolto a dieci anni, pianta il melo; ma se vuoi un risultato a cento anni, allora educa l’umanità. Ho sempre seguito queste parole".