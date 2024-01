La Arnaldo Caprai agli Eba Worlds: è tra le cinque aziende più attrattive per i giovani

L’azienda agricola Arnaldo Caprai è una delle 5 aziende finaliste - l’unica del settore agricolo e l’unica dell’Italia Centrale e del Sud, dove è più forte il fenomeno della perdita dei talenti - del premio Employer Branding Awards (EBAwards, https://www.ebawards.it/) di Tacoma: l’obiettivo del contest è promuovere e premiare la migliore qualità, l’innovazione e la dedizione delle imprese nella gestione del dialogo inter-generazionale e nella valorizzazione delle risorse giovani e nel favorire un’equilibrata gestione dei tempi di vita e lavoro all’interno dell’impresa. Gli Employer Branding Awards (EBAwards, https://www.ebawards.it/) puntano a favorire gli incontri e la collaborazione tra aziende allineate e a stimolare lo studio e la discussione di temi legati al People Management.

Due le categorie del contest: “Come conoscere, attrarre, trattenere i giovani talenti in azienda”; “Come garantire work-life balance alle persone in azienda”. La cantina umbra ha scelto di candidarsi alla prima categoria, per le tante iniziative di successo legate al dialogo inter-generazionale che negli anni ha messo in campo, per l’attrattività dei giovani talenti e per le politiche di people management volte a trattenere in azienda i giovani talenti.

"La capacità di attrarre i giovani – spiega l’ad dell’azienda, Marco Caprai – è una delle più importanti sfide del mondo agricolo. Per farlo è necessario non solo essere un’azienda con determinate caratteristiche, ma anche aver contribuito alla creazione di un distretto che coinvolga altre realtà e il territorio. Le cattedrali nel deserto non sono e non saranno mai attrattive".

Uno dei più grandi problemi in ambito risorse umane oggi è quella della retention di ragazzi/e appartenenti alle nuove generazioni. L’approccio dei Millennials e dei ragazzi della GenZ al mondo del lavoro ha scardinato completamente un paradigma operativo da decenni. La complessità di oggi è equilibrare l’ingresso in azienda di giovani ragazzi/e che chiedono di lavorare in un ambiente in linea con i loro valori.

"La nostra Arnaldo Caprai Academy si sviluppa su tre livelli – prosegue Caprai -. Il primo livello si basa sulle sinergie con le università: dal 1989 abbiamo messo in campo rapporti con ben sei università, accogliendo 66 tirocinanti, attivando 11 borse di studio e una foresteria per ospitare studenti e lavoratori. L’80% dei responsabili della nostra azienda provengono proprio da questo percorso. Il secondo livello è la formazione professionalizzante: dal 2013 siamo sede dell’ITS Umbria Academy per la formazione in agricoltura sostenibile e smart farming, che ha coinvolto a oggi 250 studenti, che hanno trovato immediatamente impiego nel 95% dei casi. Il terzo livello, non meno importante dei due precedentemente nominati, è l’integrazione: dal 2016 collaboriamo con enti del terzo settore per l’inserimento nel nostro organico di lavoratori con status di rifugiato. A oggi rappresentano il 15% della nostra forza lavoro".

La candidatura dell’Azienda Agricola Arnaldo Caprai è stata giudicata da una giuria composta dal team di Tacoma e dagli Ambassador del premio, che hanno avuto un mese di tempo per definire la short list dei 5 finalisti. Dall’8 di dicembre al 10 di gennaio, quindi, la rosa dei cinque candidati al premio ha avuto il tempo di mettere in atto una campagna di raccolta voti “popolare”, rivolta al grande pubblico. Ieri l’ultimo step, con uno speach di 3 minuti di fronte alla giuria e il responso finale.