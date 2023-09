Caro scuola, cresce il prezzo della cancelleria: aumento del 39% su penne e matite

Oggi, lunedì 11 settembre, in molte scuole dell’Umbria è suonata la campanella del primo giorno. Un momento, importante per genitori e alunni, che certamente non passa inosservato nell’economia familiare. Quest’anno, visto l’aumento generale dei prezzi, a pesare nelle tasche di ogni famiglia, oltre ai proibitivi libri di testo, si aggiunge il costo del materiale didattico dei propri figli, una spesa impossibile da eludere.

Secondo quanto analizzato da Altroconsumo riguardo i costi relativi al materiale scolastico necessario in un anno, per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, penne e matite hanno subito un aumento del 39% rispetto all’anno scorso, mentre i quadernoni addirittura del 72% rispetto al 2020.

Sulla base dei dati, rispetto allo scorso anno, gli aumenti più consistenti riguardano una serie di prodotti, tra cui penne e matite grafite con un 39% in più, evidenziatori 24%, matite colorate 20%, quadernoni A4 e copertine 3% in più.

La spesa complessiva in un anno per un bambino che deve frequentare la prima elementare è di 161 euro, con un aumento del 4% rispetto ai 154 euro del 2022. Per la prima classe della scuola media, nel 2022 la spesa complessiva ammontava a 144 euro, mentre quest’anno si aggira intorno ai 150 euro, con un incremento anche in questo caso del 4%.

Se si mette a confronto la spesa attuale per la cancelleria con quella del 2020, emergono aumenti più elevati nei costi annui. Per la scuola primaria, oggi si spendono 161 euro per i prodotti necessari, contro i 137 euro del 2020, ovvero un aumento del 17%. Per la scuola secondaria, invece, la spesa si aggira intorno ai 150 euro, mentre nel 2020 si spendevano 127 euro dunque il 18% in più.

Rispetto al 2020, tra i prodotti che hanno registrato gli aumenti maggiori ci sono i quadernoni A4, da 0,90 euro a 1,55 euro, il + 72% in più, le copertine per i quadernoni A4 richiesti alle elementari 43%, le matite grafite 43%, e la colla con un incremento del 42% in più.