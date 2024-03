Arpal Umbria assume personale a tempo pieno e indeterminato: i concorsi

Arpal Umbria assume personale a tempo indeterminato. L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, si legge sul sito, ha pubblicato due avvisi per reclutare a tempo pieno e indeterminato di 18 unità suddivise in due profili con relative caratteristiche.

Il primo bando riguarda la selezione - per titoli ed esami - di 6 unità di personale con inquadramento nel profilo di “Istruttore amministrativo contabile” (IAC)

Il secondo bando riguarda la selezione - per titoli ed esami - 12 unità di personale con inquadramento nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” (OML)

La domanda può essere inviata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale.

La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del 25 marzo 2024.