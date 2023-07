Aeroporto, voli cancellati e gestione passeggeri: "Ecco perchè non dipende da Sase, ma dalle compagnie aeree"

Lettera aperta e diritto di replica con preghiera di pubblicazione integrale da parte della Sase (che pubblichiamo dopo le dovute verifiche del caso) a seguito dell'articolo Perugia, caos e disagi all'aeroporto: voli cancellati e passeggeri abbandonati. Buona lettura.

La direzione Sase



Gentile Redazione, in merito all’articolo pubblicato da Perugiatoday in data 01/07/2023 e rilanciato da altre testate locali, l’aeroporto dell’Umbria desidera replicare relativamente all’ennesima errata attribuzione di responsabilità alla società di gestione dei disagi causati dal dirottamento di alcuni voli per condizioni di meteo avverse verificatesi nella serata di venerdì 30 giugno. Ricordiamo e ribadiamo che le società di gestione aeroportuale non possono prendere decisioni autonome nei confronti del passeggero, in quanto fungono esclusivamente da tra il vettore o compagnia aerea (il soggetto che con la vendita del biglietto aereo stipula un contratto di trasporto con il passeggero regolato da leggi civili ed internazionali) ed il passeggero stesso. Pertanto, se per ragioni cui non è dato sapere la compagnia

comunica con i suoi tempi, questo non può essere imputabile alla società di gestione.

Ciò premesso, precisiamo che nella serata di venerdì u.s. lo scalo dell'Umbria ha dato piena assistenza e fornito le informazioni relative alla situazione dei voli, comunicando le decisioni che venivano prese dalla compagnia per i dirottamenti appena ricevute. Per rispetto nei confronti del lavoro svolto dalle maestranze e da tutti gli Enti che operano in aeroporto e che hanno prestato servizio, precisiamo inoltre che lo scalo è rimasto aperto per tutta la notte fino alle ore 06.00, con numerose unità impiegate per fornire informazioni in tempo reale ed assistenza per il trasporto dei passeggeri agli hotel.

La direzione