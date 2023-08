L'aeroporto dell'Umbria secondo in Europa per l'incremento di traffico e passeggeri

L’aeroporto internazionale dell’Umbria si colloca al secondo posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, nella categoria degli aeroporti con traffico al di sotto dei dieci milioni annui, alle spalle di un altro scalo italiano, quello di Trapani.

Nel report pubblicato dall’Airports Council International viene evidenziato come gli aeroporti regionali e minori abbiano recuperato completamente, nel primo semestre dell’anno, i volumi di passeggeri precedenti alla pandemia, chiudendo il mese di giugno con un +2,2% medio rispetto al 2019. In particolare Perugia registra un +137%, numeri che sono stati favoriti anche dal boom nel post-pandemia dell’utilizzo da parte dei vacanzieri delle compagnie low-cost, che hanno reso più popolari destinazioni diverse rispetto agli anni precedenti.

“Siamo orgogliosi di essere nuovamente collocati tra gli scali della nostra categoria che registrano la migliore crescita in Europa. Stiamo vedendo i frutti di un lavoro portato avanti da tempo, con il supporto di tutto il territorio, e che sta portando l’Umbria ad essere considerata una meta rilevante e desiderata nel panorama italiano ed europeo - afferma Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria - Siamo convinti che ci siano ancora ulteriori margini di crescita e che non verrà a mancare il sostegno necessario per proseguire in questo cammino che ci vede registrare incrementi, a doppia o tripla cifra, da ormai sedici mesi consecutivi”.