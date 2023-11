Aeroporto di Perugia: "Corsa verso il milione di passeggeri"

Nuovo record per l'aeroporto. E ora si punta al bersaglio grosso. Il San Francesco d'Assisi festeggia il superamento del mezzo milione di passeggeri in un anno. Il giorno da segnale sul calendario è il 22 novembre 2023.

"Un numero straordinario frutto di un lavoro attento e di una visione ben precisa del governo regionale in cui mai ci è sfuggita l’importanza che l’aeroporto potesse avere", scrive su Facebook la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. E ancora: "Oltre all’inaugurazione dei nuovi gate oggi, nel 2024 vi saranno lavori di ampliamento già finanziati dalla Regione che ci consentiranno fin dal 2025 di proseguire la corsa verso il milione di passeggeri con un nuovo piano industriale e nuovi investimenti sulle rotte", conclude la governatrice.

Aeroporto di Perugia, annunciati i primi voli della stagione invernale: tutte le mete nazionali e internazionali

L'aeroporto di Perugia annuncia i primi voli della stagione invernale (29 ottobre - 29 marzo). Come spiega una nota della Sase, la società che gestisce il San Francesco d'Assisi, c'è "la novità dell’estensione da parte di Ryanair dei voli da e per Cagliari, che saranno operati anche nei mesi invernali con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica". E ancora: "Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali)". Wizz Air e Albawings, conclude la nota, "opereranno i voli da e per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali".