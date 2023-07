Aeroporto di Perugia, il giorno che entra nella storia

Un giorno unico, che entra dritto nella storia. Martedì 11 luglio l'aeroporto di Perugia ha registrato il nuovo record storico giornaliero, con 3.073 passeggeri.

"Complici i grandi eventi programmati sul territorio, tra tutti il Festival dei 2Mondi di Spoleto ed Umbria Jazz - evidenziano dal San Francesco d'Assisi - , nei primi 15 giorni di luglio la maggior parte dei voli programmati da e per lo scalo ha viaggiato con percentuali di riempimento superiori al 90%. In particolare, nei dieci giorni di programmazione di Umbria Jazz (7 – 16 luglio) sono stati 22.597 i transiti registrati, con i voli da e per Londra (Heathrow e Stansted), Rotterdam e Cracovia che hanno registrato le migliori performance".

Aeroporto di Perugia, i voli nazionali e internazionali per l'estate

La stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con oltre 100 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.