Aeroporto di Perugia, l'annuncio della Tesei: nuovo volo

Nuova tratta nazionale dal San Francesco d'Assisi. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, annuncia su Facebook che "da marzo l’Umbria sarà collegata direttamente con il cuore economico del Paese. Dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria voleremo giornalmente in Lombardia sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio".



E ancora: "Nei prossimi giorni vi parleremo di questo nuovo collegamento strategico con il nord Italia insieme al presidente Attilio Fontana e gli assessori Enrico Melasecche e Claudia Maria Terzi".

Federico Ricci, capo di gabinetto della presidente Tesei, aggiunge: "Cos’è il nuovo volo Umbria-Lombardia tramite Bergamo Orio al Serio, che da Marzo collegherà giornalmente la mattina alle 7 e la sera alle 20 le nostre regioni? È il collegamento con il cuore economico, produttivo e commerciale del paese che si situa lungo l’asse Bergamo-Brescia-Verona-Padova. È la connessione con il terzo aeroporto italiano, 15 milioni di passeggeri e hub principale dei voli low cost, che giornalmente ti permette di essere collegato a tutta l’Europa, il Nordafrica e il Medio Oriente, a tariffe vantaggiose. È una valida alternativa per essere connessi in due ore circa e con costo accettabile a Milano centro".

Aeroporto di Perugia, annunciati i primi voli della stagione invernale: tutte le mete nazionali e internazionali

L'aeroporto di Perugia annuncia i primi voli della stagione invernale (29 ottobre - 29 marzo). Come spiega una nota della Sase, la società che gestisce il San Francesco d'Assisi, c'è "la novità dell’estensione da parte di Ryanair dei voli da e per Cagliari, che saranno operati anche nei mesi invernali con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica". E ancora: "Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra Stansted (che vedono programmate tra le tre e le sei frequenze settimanali), Catania (tra le due e le tre frequenze settimanali) e Palermo (due frequenze settimanali)". Wizz Air e Albawings, conclude la nota, "opereranno i voli da e per Tirana rispettivamente con tre e due frequenze settimanali".