Perugia tra gli aeroporti più in crescita in Europa secondo Aci Europe

Aci Europe ha pubblicato il suo ultimo rapporto sul traffico aereo, che mostra la situazione di agosto 2023 e le previsioni per il periodo 2023-2027. Il rapporto analizza anche le performance dei vari segmenti di aeroporti in Europa confrontando i dati di agosto 2023 con quelli di agosto 2019.



L'aeroporto di Perugia ha registrato un aumento del traffico passeggeri del 59% rispetto al 2019, grazie alla ripresa dei voli internazionali verso Londra, Bruxelles e Francoforte e all'apertura di nuove rotte verso Parigi e Amsterdam.



Il rapporto conferma il recupero del settore aereo europeo, che ha raggiunto il 96,6% dei livelli pre-pandemici, con una flessione di solo il 3,4% rispetto al 2019. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il traffico passeggeri è cresciuto dell'11,6%, trainato soprattutto dai voli internazionali, mentre quelli domestici hanno registrato un incremento più modesto.

Secondo le stime di Aci, il 2023 sarà l'anno della piena ripresa, con un volume di passeggeri pari al 95,5% di quello pre-covid, e il 2024 sarà l'anno della crescita, con una prospettiva di aumento del 9,2% al 2027.

Tuttavia, il rapporto evidenzia anche le forti disparità tra i diversi aeroporti europei, che continueranno a influire sulle performance del traffico passeggeri almeno nel medio termine. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha spiegato: “Non tutti gli aeroporti stanno beneficiando allo stesso modo della ripresa. Mentre quasi la metà degli aeroporti europei ha già superato i volumi pre pandemia, alcuni stanno vivendo una crescita esponenziale, mentre altri restano ancora indietro e potrebbero non tornare ai livelli pre covid prima del 2026 o anche più tardi. Questo dipende dalla guerra in Ucraina e dalle relative restrizioni sui voli aerei che penalizzano alcuni mercati, ma anche dai cambiamenti strutturali che l'aviazione post Covid-19 sta subendo”.

Andando a rapportare i dati di agosto 2023 con quelli di agosto 2019, vengono dettagliati per ogni segmento le migliori performance registrate in Europa:

Tra i grandi aeroporti (con traffico tra i 10 e i 25 milioni di passeggeri annui) le migliori

performance vengono registrate da Napoli (+24,3%), Porto (+19,2%), Milano Bergamo (+14,3%), Marsiglia (+10,7%) e Malaga (+9,7%).

Per quanto riguarda gli scali con un traffico tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri, crescita a tre cifre per l’aeroporto di Sochi (+115,6%), seguito da Almaty (+42,9%), Belgrado (+22,9%), Valencia (+20,6%) e Palermo (+17,3%).

Tra gli scali con traffico sotto ai 5 milioni di passeggeri annui, crescita a tre cifre per tutti e cinque i primi aeroporti del segmento, con Grenoble che segna un +527%, seguito da Trapani (334,4%), Perugia (+203%), Kutaisi (+122,1%) e San Sebastián (+109,3%).