Accordo Meloni-Tesei sul fondo per lo sviluppo: l'Umbria potrà contare su un nuovo e moderno Umbriafiere

C'è un tesoro ancora tutto da scorprire come potenzialità (anche a livello internazionale) in Umbria, anche se ormai da molti anni è in servizio con ottimi risultati: ovvero il centro di Umbriafiere di Bastia Umbra dove è in corso una delle fiere nazionali più amate Expo Casa giunta alla sua 40esima edizione. Un tesoro destinato, da oggi, ad essere ancora più prezioso e soprattutto ancora più moderno per accogliere nuove sfide e altri settori commerciali. Tutto questo grazie all'ottimo lavoro svolto in questi anni che è stato prima premiato dal Governo regionale Tesei che ha predisposto un piano di rilancio e ingradimento che è stato a sua volta promosso e finanziato dal Governo nazionale attraverso il fondo per la coesione e lo sviluppo.

La conferma di un fondo milionario è arrivata oggi sempre ad Umbriafiere dove è stato siglato l’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra il premier Meloni (Governo) e la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, con importanti investimenti - 211milioni di euro - per opere pubbliche e incentivi alle imprese del territorio, in un luogo come il centro fieristico regionale che sarà proprio una delle strutture a beneficiare di queste risorse.“Un polo fieristico come questo è baricentrico per l’Italia, in una posizione strategica, e potrà attirare molti più eventi di quelli che ospita grazie a queste risorse” ha affermato Meloni parlando di Umbriafiere, per poi girare tra stand e padiglioni incontrando operatori e visitatori. Risorse che, anche per Tesei, “miglioreranno anche questo centro fieristico regionale che sta diventando sempre più attrattivo per eventi e manifestazioni e pure per questo gli abbiamo rivolto attenzione per migliorarlo e renderlo più fruibile, perché è uno spazio centrale che dà prospettive di sviluppo a tutta la regione”.

Entusiasta e già pronto a ridisegnare il futuro del Nuovo Umbria-Fiere, Il presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni: “Sono finanziamenti – ha sottolineato ancora Amoni – che lo renderanno ancora più grande ed efficiente e quindi più accogliente anche per gli eventi che Epta organizza qua da anni, quindi, è un bel futuro quello che si prospetta anche per nostre iniziative a partire da Expo Casa”. “Con grande soddisfazione e orgoglio possiamo dire, come Expo Casa - ha concluso Amoni - di aver portato dopo tanti anni un presidente del Consiglio in Umbria. Quindi ringraziamo la Regione Umbria che per la firma di un importante accordo con il governo ha scelto il nostro evento. Davvero un bel regalo per una edizione, quella dei 40 anni, davvero straordinaria, che si appresta a battere ogni record di presenze e che quindi ci ricorderemo per tanto tempo”.