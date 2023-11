Confindustria, 17 progetti per far volare l'Umbria: infrastrutture e connettività, sviluppo industriale e capitale umano

In un Lyrick “al completo”, di fronte ad una platea gremita di imprenditori, autorità e rappresentanti delle istituzioni, il confermato presidente di Confindustria, Vincenzo Briziarelli, ha indicato alcuni punti fermi per guidare, e non subire, i processi di cambiamento che interessano le imprese.

“L’industria umbra è robusta e solida – ha sottolineato il presidente Briziarelli – e caratterizzata da un grande dinamismo imprenditoriale. Le filiere produttive sono flessibili, veloci e di primissimo livello internazionale. Ciò non significa che non vi siano spazi di miglioramento. Le nostre imprese devono e possono cambiare in funzione dei mutamenti e delle nuove sfide legate a intelligenza artificiale e sostenibilità. Per affrontare queste trasformazioni, le aziende devono potersi confrontare alla pari con i concorrenti internazionali. Serve, perciò, un contesto adeguato sia in Europa che in Italia. Per generare crescita e occupazione occorrono stabilità, della politica e delle misure di sostegno alle imprese, ma anche leggi semplici e chiare. L’obiettivo per i prossimi dieci anni – ha aggiunto Briziarelli – è rendere l’Umbria la regione più attrattiva per le imprese che vogliono investire in sostenibilità realizzando i progetti strategici individuati nello studio Umbria 2032, tutto ciò mettendo l’uomo al centro delle attenzioni e aspirazioni delle imprese e della comunità”.

Innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità i temi centrali dell’Assemblea pubblica che, dopo i saluti istituzionali del aindaco di Assisi Stefania Proietti, l’intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi e l’intervento della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, ha visto la partecipazione di Andrea Guerra, Ceo di Prada Group e Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, i quali hanno portato la propria testimonianza nell’ambito della tavola rotonda intitolata “L’uomo al centro”.

I lavori, moderati dalla giornalista Rai Francesca Romana Elisei, hanno inoltre visto la partecipazione di Marco Grazioli, presidente di The European House – Ambrosetti, che ha analizzato lo scenario di riferimento dell’economia umbra e le best practice individuate nell’ambito dello studio strategico “Umbria 2032”, promosso da Confindustria Umbria, affidato a The European House – Ambrosetti e realizzato con il contributo di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e Camera di Commercio dell’Umbria.

Sulla base di un ampio confronto con i principali stakeholder della regione, sono stati infatti individuati 17 progetti per il territorio che si sviluppano in tre assi d’intervento: infrastrutture e connettività, sviluppo industriale e capitale umano. Tra le azioni prioritarie vi sono la realizzazione della stazione Medio Etruria, l’ampliamento della copertura da Banda Ultra Larga, l’affermazione dell’area di Terni come laboratorio per la manifattura green. Confindustria Umbria monitorerà lo stato di avanzamento dei progetti proposti da “Umbria 2032” attraverso una cabina di regia che avrà il compito di aggiornare costantemente il quadro regionale e di predisporre un progress report sui risultati raggiunti circa le priorità per il territorio e le sue imprese.

In occasione dell’evento, Confindustria Umbria ha consegnato il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono state premiate: Asciutti, Betti, Cartotecnica Tifernate, Di Biagi Costantino, Ellesse International, Eskigel – Froneri Italia, Grafiche Trotta Perugia, Knoll International, Lucaccioni F.lli, Meccanotecnica Umbra, Renzacci Industria Lavatrici, Teletecnica, Urbani Tartufi, Calzoni, Godioli & Bellanti.