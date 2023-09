Its Umbria Academy, 20 borse di studio per il corso di meccatronica: il lavoro del presente e del futuro

La meccatronica è una scienza ingegneristica che coniuga insieme l’informatica, la meccanica e l’elettronica, una disciplina cardine per le aziende che hanno bisogno di esperti del settore. Come la meccatronica unisce tre sottodiscipline, anche Its Umbria Academy abbraccia una visione che riguarda tre punti cardine: il territorio, la formazione, e l’occupazione giovanile.

Procedendo ancora per trittici Its Umbria Academy, la Fondazione Cassa di risparmio di Foligno e il Comune di Foligno, si muovono come un gruppo verso la crescita della regione a partire dalla promozione di percorsi didattici come quello di meccatronica presentato oggi, martedì 12 settembre, nella sala della Giunta del palazzo Comunale di Foligno.

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno sono state messe a disposizione 20 borse di studio per studenti provenienti da fuori regione e il Comune di Foligno si occuperà della parte logistica, dunque di ospitare i ragazzi in strutture adeguate.

Monica Sassi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Foligno, ha sottolineato l'importanza della presenza dei giovani: “Un percorso decisivo per la ricaduta lavorativa del loro impiego oltre che per la qualità della scuola. Allargare il bacino d’utenza agli studenti fuori regione è diventata un'esigenza legata al territorio e non ci potevamo tirare indietro dal nostro obiettivo che è la formazione dei giovani”.

Alle parole della presidente Sassi si aggiungono quelle del primo cittadino di Foligno, Stefano Zuccarini: “Noi crediamo nello sviluppo delle attività sia scolastiche che aziendali e dunque il dovere dell’amministrazione è anche quello di sostenere la crescita del polo aeronautico che Foligno ha la fortuna di ospitare”.

Its Umbria Academy si sviluppa sul fabbisogno delle imprese e i giovani che sceglieranno il percorso Meccatronica e Industria 4.0, della durata di due anni, avranno la possibilità di svolgere 800 ore di tirocinio nelle aziende del territorio.

Il profilo che va formandosi è quello di una figura molto richiesta dalle imprese del settore meccatronico, ma anche da tutti gli altri comparti produttivi e in generale da tutte le aziende dell’industria di processo.

“Vogliamo offrire aiuto a questi ragazzi per dare loro un futuro interessante e stimolante” conclude il Presidente Its Umbria Academy, Marco Giulietti.