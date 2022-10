"Dammi 3mila euro o tutto l'oro di casa, oppure sono guai": sotto processo figlio violento

Una coppia di anziani genitori è stata chiamata in tribunale per testimoniare contro il proprio figlio per gli episodi di violenza ai quali li avrebbe sottoposti.

L’imputato, un uomo di 32 anni è finito davanti al giudice del Tribunale di Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre, della madre e della nonna ultrasettantenne.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato, difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, avrebbe rivolto contro i parenti le minacce “vi ammazzo, vi faccio ammazzare, vi uccido nel sonno, vi taglio la gola”.

IN quel periodo, nel 2017, l’imputato avrebbe dato “in escandescenza per futili motivi, spesso sotto l’effetto di alcol o droga, costringendoli a subire quasi quotidianamente pressioni, minacce di morte e mali ingiusti”, si legge nel capo d’imputazione nel quale sono elencati anche diversi episodi di “violenze fisiche, schiaffi, calci e pugni”.

Nei suoi accessi d’ira l’imputato avrebbe anche distrutto alcune suppellettili che trovava in casa, costringendo i familiari a vivere in “un crescente stato di sofferenza e di timore per la propria incolumità e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine”.

In un’occasione avrebbe preteso “con fare arrogante e aggressivo che la madre gli consegnasse tremila euro o quanto meno tutto l’oro che aveva in casa, per poi percuoterla e spintonarla fino a farla cadere a terra”.

Numerose le aggressioni verbali contestate al 32enne, sia nei confronti dell’anziana nonna, sia nei confronti del padre quando lo riprendeva per i suoi comportamenti. Una volta aveva schiaffeggiato il padre e la nonna si era sentita male per lo spavento.

Nel corso dell’udienza di oggi sono chiamati a testimoniare proprio i genitori e le forze dell’ordine che avevano svolto gli accertamenti.