Villa Pitignano, la musica è troppo alta e finisce in rissa tra i vicini con tanto di duelli con bottiglie rotte. Ci rimettono tutti: tra espulsioni e denunce

Violenta lite tra vicini a Villa Pitignano con tanto di intervento della Polizia. Tutta colpa dell'alto volume della musica che faceva da colonna sonora ad una piccola festa di compleanno che si stava stava svolgendo nel terrazzo dei vicini di casa. Il vicino marocchino - 30enne - aveva chiesto alla famiglia in festa di abbassare il volume ma la richiesta non è stata presa bene ed è iniziata una lite violentisima. Le due fazioni si sono fronteggiate a colpi di bottiglia. La situazione non è degenerata soltanto grazie all'arrivo degli agenti che sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Nei guai sono finiti le famiglie in festa: denunciati per i reati di lesioni personali, minacce e percosse due uomini – classe 1998 e 1980 originari della Costa d’Avorio – e due donne - classe 1996 originaria del Gabon e 1998 della Costa d’Avorio. Ma la lite costerà cara anche al vicino che aveva richiesto l’intervento degli operatori: è risultato invece gravato da un provvedimento di espulsione e inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il Paese. Gli uffici per l'immigrazione hanno riaperto la procedura per l'espulsione immediata.