Vigili del fuoco: in provincia di Perugia 42 interventi al giorno per la sicurezza e il soccorso dei cittadini

Festa di Santa Barbara, patrona del Corpo, il comandante Orrù: "Siamo una sicurezza per la comunità locale, perché vengono incontro ai bisogni dei cittadini, che ricorrono ad essi quando si trovano in difficoltà e che in alcuni momenti rappresentano l'ultima risorsa"