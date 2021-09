IN BREVE Controllo su strada, carabinieri arrestano incensurato con 30 dosi di stupefacente

Arrestato per spaccio di droga un 25enne albanese, incensurato, finito nella rete dei controlli in città portati avanti dai Carabinieri della Compagnia di Perugia. L'uomo era stato fermato in via Tuderte per una normale verifica in strada. I militari insospetti dal suo atteggiamento hanno deciso di effettuale una perquisizione personale. Sequestrate 30 bustine termosaldate - pronte ad essere spacciate - per un peso di 14 grammi di cocaina. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.