INVIATO CITTADINO Via Torelli, discarica a cielo aperto… attenti al pirata. O fototrappole o continueranno a farla franca

Via Torelli, discarica a cielo aperto… attenti al pirata. Rifiuti abbandonati in prossimità della campana del vetro e della raccolta indumenti usati. Ormai una consuetudine che incrocia inciviltà e maleducazione. Un abuso che si ripete con assillante e insopportabile sciatteria. È inutile fare controlli. Risibili le risposte in termini di controlli inefficaci e, giocoforza, tardivi. Servono le fototrappole. Si riferisce, infatti, che si tratti delle solite due-tre vetture che, addirittura al volo, lanciano buste rigonfie di rifiuti, peraltro mal conferiti.

Ed ecco l’inutilità del contrassegno di ‘conferimento inappropriato’. Chi mette in atto questi comportamenti sa benissimo di muoversi fuori e contro le regole. E se ne infischia. Non ci sono santi! Questi selvaggi si fermano solo con la repressione. E con le denunce. “Materiale non differenziato correttamente”, scritto sull’adesivo, è messaggio troppo blando e civile… per gli incivili.