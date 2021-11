INVIATO CITTADINO Edicola sacra violata al Campus della Stranieri … e non è la prima volta

Edicola sacra violata al Campus della Stranieri… e non è la prima volta. “Più stupidi di così… si muore” avrebbe sentenziato lapidario Ettore Petrolini. Non a caso, ci troviamo in zona ex manicomio. La legge Basaglia ha abolito i manicomi ma non la pazzia. E di dementi in giro ce ne sono parecchi. Almeno a giudicare dai danni che arrecano a oggetti e arredi urbani. Va stigmatizzato non tanto il sacrilegio (ché il concetto di sacro è personale) ma l’inciviltà di comportamenti che si accaniscono contro i simboli. Sacri o meno che siano. Quella Madonnina era stata collocata in occasione dell’anno mariano 2009, come recita inequivocabilmente l’iscrizione sottostante.

Ci troviamo al Parco cittadino di Santa Margherita. Nella zona che dalle Palazzine in uso all’Unistra porta a scendere verso via Enrico dal Pozzo e San Bevignate. Quell’edicola era già stata oggetto di vandalismo un paio di anni fa. I soliti ignoti decerebrati avevano sfondato il vetro e portato via la statuina: un prodotto commerciale non di pregio. Dunque era stato posizionato un nuovo cristallo antisfondamento e rimessa una piccola icona. Il cristallo è duro, ma la testa di certi violenti non lo è di meno. Di certo, quanto più sono deboli di comprendonio, tanto più sono forti di braccia.

E non ci vuole molto, con l’aiuto di una mazza, a rompere un vetro blindato, magari col favore delle tenebre. Per asportare un trofeo, un cimelio del valore di… pochi centesimi di euro. Una cineseria. Proprio una bravata degna di nota.