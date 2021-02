Vaccino in Umbria, cosa devono fare i nati nel 1941 ma non ancora 80enni? Ecco le linee guida

Piano, piano anche la comunicazione istituzionale incomincia a rispondere ad alcune domande dei cittadini che in questi ultimi giorni hanno dovuto faticare e non poco per le prenotazioni ai vaccini. I nati nel 1941 che non hanno ancora compiuto 80anni - quindi che sono nati da marzo in poi nel momento che stiamo scrivendo - non possono prenotare la vaccinazione che invece è prevista e andrà avanti nei prossimi giorni per chi ha raggiunto e superato questa età. I quasi 80enni dovranno avere molto pazienza e aspettare che si aprirà la finestra da 79 anni in giù. "I soggetti che non hanno ancora compito 80 anni, saranno in automatico inseriti nella nuova fascia per accelerare i tempi della prenotazione": si legge nella precisazione. Al momento non c'è una data ufficiale.