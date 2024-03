Umbria, parcheggia l'auto in doppia fila e la polizia lo trova con oltre un chilo di cocaina

Parcheggia l’auto in doppia fila lungo via Turati e, per non farsi fare la multa, viene trovato dalla polizia con oltre un chilo di cocaina in macchina. Il fatto è accaduto a Terni domenica mattina.

Intorno alle ore 11, il 30enne venezuelano era stato visto in precedenza dagli agenti di polizia mentre usciva da un residence. Dai controlli effettuati, è emerso che il 30enne aveva affittato una camera da dicembre, e aveva una seconda auto parcheggiata nel cortile della struttura.

Durante le perquisizioni delle due auto e della stanza, sono stati trovati una pistola ‘scacciacani’ con munizioni a salve e numerosi involucri di cocaina, per un totale di 1 chilo e 100 grammi, più 770 euro e un bilancino di precisione. Non in regola sul Territorio Nazionale, anche se in Italia da molti anni, passati sempre a Terni, al momento disoccupato, l’uomo è stato portato in questura e poi in carcere su disposizione del pubblico ministero di turno in attesa della convalida dell’arresto.