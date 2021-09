Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta gialla per il 17 settembre per rischio temporali

Maltempo in arrivo, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile. Diramata un'allerta di livello giallo per rischio temporali in Umbria per il 17 settembre.

Secondo le previsioni pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria venerdì "maltempo al mattino, con fenomeni che tenderanno ad intensificarsi nelle ore centrali della giornata. I fenomeni si prevedono in attenuazione dal tardo pomeriggio con fenomeni residui in serata sui settori occidentali. Venti: da moderati a forti sud-occidentali con raffiche fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: minime senza variazioni di rilievo; massime in ulteriore diminuzione".

Sabato 18 settembre "Tempo incerto con piovaschi sparsi e intermittenti su un po' tutta la regione dal mattino al tardo pomeriggio. Possibile miglioramento verso sera. Venti: da moderati a forti sud-occidentali. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".