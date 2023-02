IL GRANDE FREDDO Le previsione meteo in Umbria fino all'11 febbraio. Crollo delle temperature, gelo e i comuni a rischio nevicate

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi meteo del portale 3bmeteo.com - partner del nostro gruppo editoriale Citynews - per l'Umbria circa la fase invernale che vivremo sino al 10-11 febbraio, con alcune specifiche per Perugia e Terni.

di Francesco Del Francia di 3bmeteo.com .

Entra nel vivo anche sull'Umbria questa fase invernale che stiamo vivendo e che vivremo sino al 10-11 febbraio. Noteremo temperature sino a 6-7°C inferiori alle medie del periodo con ventilazione di Tramontana moderata o localmente forte (30-55 km/h), che diverrà ulteriormente rafficata nelle ore diurne; occorrerà comunque coprirsi bene all'aperto. A livello meteorologico, nell'arco temporale summenzionato, prevarranno giornate serene o poco nuvolose mentre nel corso del 9 febbraio avremo i maggiori transiti di nuvolosità con deboli nevicate sull'Appennino umbro-marchigiano con qualche fiocco anche sulle estreme aree orientali come Eugubino, Gualdese e Norcia.

Temperature minime di alcuni gradi sotto lo zero su colline e montagne, ma anche in pianura quando la ventilazione risulterà più blanda come l'8 mattina e soprattutto il 10 febbraio mattina. Le temperature massime oscilleranno tra i 6 ed i 9 gradi della pianura e tra i 3 ed i 7 gradi delle quote collinari. Dall'11 febbraio possibile ritorno di qualche giorno di alta pressione con valori minimi ancora frizzanti ma con valori massimi in ripresa.

Meteo Perugia: sul Capoluogo avremo condizioni meteorologiche molto fredde accompagnate da ampi spazi assolati sino al 10 febbraio con sostenuta e rafficata ventilazione nord-orientale; deboli nevicate o nevischio nel corso del 9 febbraio sui comparti orientali della provincia di Perugia. I valori minimi oscilleranno tra -1/-4°C mentre i valori massimi oscilleranno tra 3 e 7°C.

Meteo Terni: sul ternano noteremo condizioni atmosferiche pienamente invernali con cielo spesso sereno o poco nuvoloso; qualche nube in più nel corso del 9 febbraio. Ventilazione moderata settentrionale, specie nelle ore diurne. I valori minimi oscilleranno tra -1/-3°C mentre i valori massimi oscilleranno tra 7 e 10°C.