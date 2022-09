Meteo Umbria/2 Allerta prossime 48 ore. Gli esperti: "Accumuli previsti anche oltre 100 mm. I territori più colpiti"

"L'Umbria non è, secondo le proiezioni dei modelli, a rischio elevato, ma comunque confinante con zone dove sono previsti anche oltre 100 mm nelle prossime 12/18 ore, quindi è d'obbligo mantenere alta l'attenzione perché gli "scarti" di 30-40 km in queste condizioni sono frequenti": l'analisi porta la firma degli esperti di Umbria Meteo che è stata pubblicata su Fb. La Protezione Civile Umbria ha decretato lo stato di allerta moderato per le prossime 48 ore.

Per Umbria Meteo nelle prossime 30 ore le maggiori precipitazioni in Umbria sono attese prima nel nord poi nel sud; gli accumuli massimi mediamente oscillerano tra i 40 ed i 70 mm ma in qualche caso potranno superare i 100 mm. "Quindi sufficienti per creare qualche problema di dissesto dei terreni, locali allagamenti od esondazione di piccoli corsi d'acqua": hanno concluso di Umbria Meteo.