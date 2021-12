Maltempo, raffiche di vento e interventi dei vigili. Neve in Valnerina: automobilisti intrappolati a Castelluccio

Una giornata difficile su tutto il territorio regionale a causa del maltempo - neve sopra i 700 mentre e pioggia a valle - che dovrebbe lasciare l'Umbria già da domenica prossima. Il forte vento ha creato i maggiori disagi ed ha visto i vigili del fuoco in prima linea per mettere in sicurezza abitazioni e strade.

In Valnerina i problemi maggiori: nonostante gli inviti alla prudenza, numerosi veicoli sono rimasti bloccati a causa della forte nevicata a Castelluccio di Norcia. Dal presidio in loco del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria si è attivata una squadra composta da tecnici e operatori che hanno provveduto a liberare le auto e prestare gli accorgimenti necessari agli occupanti. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

La neve ha provocato accumuli nell’area compresa tra i Comuni di Poggiodomo e Monteleone di Spoleto. I Carabinieri hanno fornito assistenza alla popolazione, recandosi nelle varie frazioni del territorio, fino a raggiungere i luoghi più isolati. I residenti erano in buono stato di salute ed hanno ringraziato vivamente i militari per la vicinanza. Tutto ciò a testimonianza del fatto che l’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua struttura capillare, riesce ad esprimere la propria vicinanza alla popolazione anche nelle aree più periferiche del territorio ed in condizioni particolarmente avverse.