Umbria Jazz, concerti in piazza IV Novembre: in centro accesso consentito a 1627 persone, la mappa dei varchi

Approvato dalla giunta Romizi, su proposta dell’assessore Luca Merli, il piano comunale di protezione civile in occasione dell’edizione, in programma dal 7 al 10 agosto, di Umbria Jazz.

Il piano, scrive il Comune di Perugia, "si è reso necessario al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema operativo, in grado di assicurare adeguati livelli di prevenzione in ordine a possibili rischi per la sicurezza di quanti parteciperanno agli eventi e di garantire, nel contempo, un adeguato distanziamento sociale connesso alla prevenzione da diffusione del Covid-19. Proprio quest’ultima circostanza, in particolare, ha richiesto l’incremento delle misure di gestione nelle pubbliche manifestazioni a salvaguardia dell’incolumità delle persone".

"Tutti gli spettacoli – si legge nel piano - verranno effettuati nell’area di Piazza IV Novembre – inizio Corso Vannucci. Tali spazi, dal 7 al 10 agosto saranno accessibili esclusivamente al pubblico pedonale e saranno delimitati e presidiati con le modalità previste dal Piano di sicurezza redatto dall’organizzazione; il piano tiene conto anche delle norme di prevenzione da Covid-19. L’interno dell’area di spettacolo, opportunamente transennata, è presidiata dal personale dell’organizzazione sia sotto il profilo della sicurezza e sia sotto il profilo sanitario".

Nello spazio esterno a quello di spettacolo, "ma comunque compreso tra Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, fino a Piazza Danti, l’afflusso di persone è limitato ad un massimo di 1627 persone, come di seguito ripartite, il cui monitoraggio numerico è affidato al personale della sicurezza dell’organizzazione: Piazza IV Novembre: 300 persone • Corso Vannucci: 786 persone • Piazza della Repubblica: 201 persone • Via Mazzini: 165 persone • Via Fani: 175 persone".

In caso di riscontrato superamento dei limiti di afflusso all’area "è prevista la chiusura dei varchi che portano a Corso Vannucci da Via Baglioni-Piazza Matteotti, da Piazza Danti, Piazza Cavallotti e dalle vie minori di accesso al Corso".

I varchi di accesso-uscita all’area saranno:

1 Corso Vannucci da Piazza Italia – Ingresso

2 Via Bonazzi – Uscita

3. Via delle Streghe – Uscita

4. Via della Luna – Uscita

5. Via Scura – Uscita

6. Via Boncambi – Uscita

7. Via dei Priori – Ingresso

8. Via Maestà delle Volte – Uscita

9. Piazza Danti– Uscita 10.

Via Calderini – Uscita

10 bis - Via del Forno – Uscita

11. Via Fani – Ingresso

12. Via Mazzini – Uscita

13. Via Danzetta – Uscita

14. Via dello Struzzo – Uscita

15. Via Baldo – Uscita

16. Via del Forte – Uscita.

"Di fondamentale importanza riveste inoltre il controllo della stazione del Minimetro al Pincetto con varco in entrata e uscita da via della Rupe: le persone in arrivo per il concerto, con biglietto, andranno indirizzate verso l’ingresso di via Fani (varco n. 11) attraverso via Oberdan - piazza Matteotti. Le persone senza biglietto andranno invece indirizzate verso l’ingresso di Corso Vannucci da Piazza Italia (varco n. 1), attraverso via Baglioni utilizzando una delle vie di accesso da via Oberdan, rappresentate da: via Favorita, via Santa Lucia o Piazza Matteotti. Tutte le sere l’orario di chiusura dell’impianto verrà esteso, da parte della Società, fino alle ore 02:00 del mattino seguente. Ultima corsa alle ore 01:45. Le scale mobili seguiranno lo stesso orario con chiusura alle ore 2".

“L’Amministrazione comunale – evidenzia l’assessore con delega alla protezione civile Luca Merli – ha fortemente voluto, in accordo con la fondazione Umbria Jazz, che si celebrasse un’edizione, per quanto ridotta rispetto al consueto, della manifestazione, da sempre appuntamento centrale dell’estate perugina. Crediamo, infatti, che dopo un lungo periodo di quarantena forzata, Umbria Jazz in August possa rappresentare un segnale di ripartenza, in direzione del progressivo ritorno alla normalità. In relazione, tuttavia, alle regole imposte dall’emergenza sanitaria da covid-19, è stato necessario redigere uno specifico piano di protezione civile che ci consentirà di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché la manifestazione si svolga in sicurezza garantendo l’opportuno distanziamento sociale. Mi sia consentito anche in questa circostanza ringraziare il corpo di polizia locale, gli uffici comunali, i gruppi di protezione civile, i volontari, le forze dell’ordine ed in generale tutti coloro che, grazie al profondo impegno, permetteranno l’ordinato svolgimento della manifestazione, dando seguito ad un’incessante attività posta in essere nel difficile periodo del lockdown”.