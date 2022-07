Umbria, auto in fiamme lungo la A1: traffico in tilt, due chilometri di coda

Auto divorata dalle fiamme lungo l’autostrada del Sole. È successo nel primo pomeriggio di oggi tre chilometri dopo il casello di Orvieto, in direzione Roma.

Sul posto la polizia stradale per mettere in sicurezza la circolazione stradale e consentire ai vigili del fuoco di operare in condizioni ottimali per lo spegnimento dell’incendio. Il traffico è fermo e si sono creati circa due chilometri di coda.

Nessuna conseguenza per gli occupanti del veicolo, equipaggiato con impianto gpl.